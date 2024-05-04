Карло Анчелотті підтвердив, що Тібо Куртуа повернеться у грі чемпіонату проти Кадіса, але на матч-відповідь півфіналу ЛЧ проти Баварії місце у воротах знову довірять українцю.

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Лунін продемонстрував стійку психологію у нинішньому сезоні. Андрій не здався після оренди Кепи, якого переміг у конкуренції за роль тимчасово основного. Повернення Куртуа вже кілька тижнів висить тінню над українцем, але він продовжує виконувати свою роботу. Анчелотті просто змушений винагородити Луніна, внесок якого був вирішальним на попередніх стадіях плей-офф ЛЧ проти РБ Лейпциг і Ман Сіті.

Видання Marca провело опитування серед своїх читачів: "Хто повинен захищати ворота Реала у півфіналі проти Баварії, якщо Куртуа добре зіграє з Кадісом?". Симпатії однозначно на боці Луніна – 79% голосів проти 21% у Тібо. Залишається сподіватись, що українець не підведе Анчелотті і збереже шанси вийти у потенційному фіналі ЛЧ.

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