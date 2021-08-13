Хавбек збірної України Віктор Коваленко зіграв перший матч у складі Спеції і здобув перемогу (3:1) у Кубку Італії над Порденоне.

Кубок Італії

Порденоне – Спеція – 1:3

Голи: Фолоруншо, 51 (пен) – Ерліч, 39, Ніколау, 45+3, Коллі, 83

Коваленко взимку вирішив покинути Шахтар і спробувати свої сили за кордоном. За півроку українець не зумів закріпитися в команді Джан П'єро Гасперіні, зігравши в Серії А мізерні 4 хвилини. Тому клуб вирішив віддати Віктора в оренду Спеції. Ще перед від'їздом з Аталанти хавбек збірної України забив перший гол в Італії – у товариському матчі з Порденоне.

За іронією долі проти цієї ж команди Коваленко дебютував сьогодні за Спецію в першому раунді Кубка Італії. Спеція влітку втратила багатьох гравців основи та постраждала від коронавірусу, тому Віктор відразу ж отримав шанс показати себе. Він вийшов на позиції правого центрхава в схемі 3-4-3 від Тьяго Мотти.

Коваленко не виділявся на фоні партнерів і суперників з Серії В. Грав агресивно, сміливо пасував вперед, вирізав діагоналі, але якість цих дій залишала бажати кращого. Як і подачі українця з кутового. Він явно не в оптимальній формі, у діях екс-"гірника" помітна вайлуватість. Успішність єдиноборств – 50%.

Віктор періодично опускався в задню лінію і допомагав захисникам розігрувати м'яч. Спеція спершу домінувала у володінні, однак не завжди вдало проходила пресинг. Помилявся під тиском і сам Коваленко. Наш хавбек ще в першому таймі тричі обрізав команду втратами і провокував атаки на власні ворота. Час від часу провалювалася опорна зона Спеції, за яку відповідав Віктор.

Свій внесок в атаку команди Коваленко зробив. Він започаткував два непогані випади, які завершилися гострими (хоч і не результативними) ударами. Віктор знайшов дві нагоди пробити самому, але перший дальній постріл потягнув голкіпер, а в другому епізоді українець вдарив над воротами.

Коваленко почувався не дуже комфортно, мав непорозуміння з партнерами, але епізодами непогано читав гру. Намагався просувати м'яч на дриблінгу – виходило так собі, однак Вітя заробив пару фолів і навіть жовту для Купіша. У другому таймі він діяв вище, при обороні підіймався в першу лінію пресингу. Знову ж таки ідеї Тьяго Мотти виглядають цікавими, але сирими.

Спеція перемогла завдяки двом голам у першому таймі: Ерліч замкнув подачу Верде з кутового, а Ніколау розрядив гармату здалеку. По перерві підопічні Мотти віддали ініціативу супернику, більшість часу проводили без м'яча і мусили нервувати. Порденоне скоротив відставання з пенальті, однак на більше суперників Коваленка не вистачило.

Віктор міг знімати всі питання за 10 хвилин до кінця матчу, але жахливо обробив м'яч у чужому штрафному і втратив можливість пробити. Крапку в поєдинку, реалізувавши пенальті, поставив Коулі. Коваленко пішов з поля на 85-й хвилині. Він отримав від статистичного порталу SofaScore відносно низьку оцінку – 6,7. Лише два гравці Спеції мають нижчі бали.