Паризький гранд після солідних літніх підсилень планує попрацювати над трансферами "на вихід" і заробити на цьому чималу суму.

ПСЖ розраховує ще до кінця цього літа продати футболістів на 180 мільйонів євро, повідомляє Get French Football News з посиланням на L’Equipe.

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Парижани готові розглянути пропозиції щодо усіх своїх гравців, окрім Ліонеля Мессі, Неймара, Кіліана Мбаппе, Маркіньйоса, Марко Верратті й Анхеля Ді Марії. Наразі конкретний інтерес є лише до Тільйо Керера, ним цікавиться німецький Байєр. Цікаво, що джерело не виключає можливості продажу футболістів, які прийшли влітку.

Нагадаємо, французький клуб у це трансферне вікно запросив Серхіо Рамоса, Джорджініо Вейналдума, Джанлуїджі Доннарумму, Ліонеля Мессі й Ашрафа Хакімі. Всі, крім останнього, прийшли вільними агентами.

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