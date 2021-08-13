Стартові труднощі для Нагельсманна

Баварія важко входить у сезон. Мюнхенці не виграли жодного контрольного матчу, збірники лише нещодавно влилися у тренувальний процес, а перед стартом чемпіонату травмувався Павар, якому немає рівноцінної заміни справа в обороні. Сьогодні там вийшов недосвідчений Станішіч. Серйозні випробування для нового наставника Юліана Нагельсманна.

Тренер не встиг налагодити командні зв'язки до першого туру Бундесліги. У діях футболістів Баварії було катастрофічно багато браку. Помилялися всі і часто, навіть Кімміх з Горецкою не могли порозумітися. Бідами "ротен" відразу ж скористалася Борусія. Гладбах в останні роки регулярно обігрує чемпіона. За першими хвилинами здалося, що Баварія знову програє незручному опоненту.

Вже до 10-ї хвилини Борусія створила три супершанси. Злагоджений пресинг господарів просто знищував безпорадних мюнхенців. Херрманн замикає швидку атаку неточним ударом, а вже через кілька миттєвостей Нойхаус хорошим рейдом виводить партнерів на ворота – Херрманн пробити не наважився, а у Штіндля вибили м'яч з-під ніг.

Гладбах все ж відкрив рахунок. Заслужений гол забив "нічний кошмар Шахтаря" Плеа. Борусія відібрала м'яч на фланзі, Лайнер класно розрізав оборону, а французький форвард розстріляв Нойєра. Баварія була жахливою у дебюті поєдинку, не могла навіть пройти центр поля. Штіндль хитрим парашутиком міг подвоїти перевагу, однак перекинув і ворота.

Зоммер – монстр, але не всесильний

Гості поступово намацували свій футбол. Помилок все одно було багато, однак почали виникати моменти на іншому кінці поля. У складі "ротен" виділявся Девіс, який на швидкості розривав фланг і доправляв м'яч у штрафний майданчик. Фонзі шикарно закинув на Лєвандовскі, а удар поляка впритул потягнув Зоммер.

Це вже була не перша дуель форварда та голкіпера. Янн парирував ще один потужний постріл Роберта. А потім взяв гострий удар Станішіча – молодому фулбеку ідеальну ситуацію створили Сане та Лєвандовскі. Станішіч на диво часто завершував атаки, і це підтвердження того, що основні страйкери Баварії не мали комфортних умов.

Наприкінці першого тайму Мюнхен зрівняв рахунок з кутового. Кімміх ідеально подав, а Лєвандовські невідпорно пробив. Зоммер шансів не мав. По перерві Баварія продовжила тиснути, а швейцарець знову приміряв форму супермена. Девіс опинився на вістрі атаки і завершив цікаву комбінацію – Зоммер. Канадець накрутив суперників і тепер вже викотив під удар Лєвандовскі – знову Зоммер.

Нагельсманна від поразки врятував арбітр

Баварія не програла завдяки класу футболістів. Організація гри поки що на низькому рівні. У Нагельсманна непочатий край роботи. Коли здалося, що Баварія взяла ситуацію під контроль, гості знову почали чудити. Незрозумілі передачі суперникам, повільна і неакуратна робота з м'ячем.

Гладбах мав достатньо шансів вирвати три очки. Вольф протягом двох хвилин двічі вийшов на ударну позицію і не забив тільки завдяки подвигам Нойєра – Мануель гідно відповів Зоммеру. А ще Тюрам і Штіндль з метра не забили, а ще Борусія разів п'ять вистрибувала на ворота 3 в 2, а ще арбітр не поставив два пенальті за фоли Упамекано!

VAR чомусь не втрутився, хоча німецькі медіа впевнені, що дебютант Баварії завалював Тюрама з порушенням правил. Завдяки прихильності суддів Нагельсманн уник повного провалу. Але з такою кількістю помилок в обороні можна й не виграти Бундеслігу.

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