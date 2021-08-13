Каталонський клуб хоч і попрощався з Ліонелем Мессі, але все ще винен йому чималу суму грошей.

Юристи 34-річного зіркового аргентинця досі ведуть перемовини з клубом. Одна з головних причин – заборгованість у 52 мільйони євро, стверджує Sport.es.

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Ця цифра відповідає відкладеній зарплатні, яку вся команда, включно з Мессі, узгодила під час пандемії ще з попереднім президентом Жозепом-Марією Бартомеу. Барселона планує до 2022 року виплатити Лео всю суму, а юристи наразі узгоджують умови, на яких це відбуватиметься.

Нагадаємо, Ліонель Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, не зумівши продовжити співпрацю з Барселоною через фінансові обмеження Ла Ліги. В Парижі аргентинець зароблятиме 40 мільйонів євро за сезон.

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