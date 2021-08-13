30-річний оборонець продовжив контракт з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу. Нова угода ван Дейка розрахована на 3,5 роки.

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"Я почуваюсь приголомшливо. Це те, чим можна дуже пишатися, чим пишаюся я, чим пишається моя дружина і мої діти, і, звичайно ж, моє агентство. Важка праця продовжується", – прокоментував продовження співпраці Вірджил.

Нагадаємо, ван Дейк перебрався у Ліверпуль із Саутгемптона в 2018-му, одразу ставши основним оборонцем. Загалом в активі нідерландця 130 матчів у червоній футболці, 13 голів та 6 асистів. Вірджил встиг виграти з мерсисайдцями АПЛ, ЛЧ, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Минулого сезону центрбек відіграв лише 8 поєдинків, адже у жовтні 2020 року зазнав важкої травми в поєдинку Прем'єр-ліги проти Евертона.

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