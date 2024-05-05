"Я провів три роки тут, в Жироні, і я пройшов через складні ситуації. У другому дивізіоні гравці боролися, з двома дуже сильними ударами. Вони падали і знову підіймалися.

Гол і асист Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Барселона – 4:2

Ми знали, що Реал виграє Ла Лігу, вони провели сезон набагато краще за інших, але багато людей кажуть мені, що дивляться наші ігри, тому що ми граємо добре, і для мене це чудово

Я вірю в це, це неймовірно, залишилося чотири гри, і ми вже в Лізі чемпіонів. Ми – друга команда після Мадрида. Це результат прекрасного проєкту, футбольних людей, у мене немає слів. Сьогодні ми виходимо в Лігу чемпіонів, перемагаємо Барсу, команду, від якої ми були в тіні, разом з Еспаньйолом, в останні роки.

Випередити їх – це те, чим можна насолоджуватися і святкувати. Виклик полягав у тому, щоб позбутися страху маленької команди, дивитися на результат. Для гравця важливо дивитися на кожного суперника на рівних. Барса була кращою до рахунку 2:2, нам було важко до цього моменту. Після цього ми розв'язали собі руки", – цитує Мічела AS.

Нагадаємо, здобувши перемогу над Барселоною, Жирона забезпечила собі участь в Лізі чемпіонів. Команда Довбика та Циганкова вперше в історії зіграє на турнірі.

Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас