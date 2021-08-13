Англійський Лестер завершив перехід із Саутгемптона оборонця Янніка Вестергора. На Кінг Пауер він замінить Уеслі Фофана, який зазнав важкої травми.

Досвідчений центрбек перебрався до "лисиць", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вестергор поставив підпис під 3-річною угодою з Лестером. Саутгемптон отримав за екс-лідера оборони орієнтовно 15 млн фунтів. Дебютувати за команду Брендана Роджерса новачок може вже завтра, 14 серпня, у матчі стартового туру АПЛ проти Вулверхемптона.

До слова, в сезоні 2020/21 Яннік Вестергор провів 32 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Раніше він також захищав кольори Борусії М, Вердера, Хоффенхайма, юнацьких команд Брондбю.

Лестер виграв Суперкубок Англії, здобувши сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті