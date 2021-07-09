Трансферы

Мирча Луческу дал согласие на трансфер Влада Супряги в Италию – экс-звезда киевлян присоединился к переговорам. Из Динамо – на выход: Луческу потерял веру в 13 динамовцев, среди которых даже вчерашние лидеры. Зато Динамо подпишет форварда московского ЦСКА.

Шахтер отдал двух игроков в аренду – Роберто Де Дзерби лишается балласта. Марсель усилился голкипером Ромы – на это место сватали Бущана. Сандро Тонали стал полноценным игроком Милана. ПСЖ представил Рамоса, который заговорил по-французски.

Украина

Олимпик официально снялся из УПЛ и приостановил свою деятельность, а Минай отреагировал на слухи о возвращении в УПЛ. Динамо обнародовало расписание спаррингов на втором летнем сборе.

Шахтер разработал новую форму на сезон 2021/22 – в сети появились первые фото. Заброшенная красота – Донбасс Арена превратилась в болезненный символ российской оккупации.

Денис Дедечко с кавказцами приблизился к Ворскле в Лиге конференций.

Евро-2020

Почему Англия не нужна никому, кроме своих, а Дания покорила сердца: Кейн и "fair play" УЕФА завершили сказку Юлманда. Фейковый герой триумфа Англии опозорился еще в первый день Евро – УЕФА упустил прогнозируемое фиаско и испортил праздник.

УЕФА открыл три дела по скандальному полуфиналу Евро-2020. Рахим Стерлинг прокомментировал свое падение в матче с Данией. Британцам повезло дважды – Дания второй овертайм отыграла в меньшинстве, хотя удалений не было.

Луи ван Гал – главный претендент на тренерское кресло сборной Нидерландов. Французская федерация приняла официальное решение о будущем Дидье Дешама после провала на Евро-2020. Россия уволила Станислава Черчесова с поста главного тренера.