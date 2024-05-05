Печальная весть пришла из Аргентины, где в возрасте 85 лет умер бывший тренер "альбиселесте" Луис Сесар Менотти. Об этом сообщает Relevo.

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Аргентинский специалист был первым тренером, с которым сборная Аргентина завоевала титул чемпиона мира в 1978 году. Менотти также работал с Барселоной. Во главе "кулес" он получил три трофея – Кубок Испании (1982/83), Суперкубок (1983) и Кубок испанской лиги (1983).

Менотти также тренировал Риверт Плейт, Бока Хуниорс, мадридский Атлетико, Индепендьенте, Сампдорию и сборную Мексики. В последние годы он работал директором национальных сборных Аргентинской футбольной ассоциации

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