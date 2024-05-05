Руководство "сливочных" рассматривало продажу француза, но в последнее время его положение в команде изменилось. Ферлан Менди стал неприкосновенным игроком мадридцев.

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Как сообщает Marca, Реал планирует предложить Ферлану Менди продлить свое соглашение. Один из главных сторонников Ферлана Менди – наставник мадридцев Карло Анчелотти, который играет очень важную роль в возможной пролонгации игрока.

Отдельно подчеркивается, что руководители Реала не хотят видеть в команде 2-х игроков одной позиции, которые равноценно претендуют на статус футболистов основы. Поэтому продление Менди может привести и к отказу от подписания Альфонсо Дэвиса, за которым внимательно следили мадридцы на протяжении последних месяцев.

Ферлан заинтересовал также именитые европейские команды. Латераль имеет на руках предложения от Манчестер Сити, Баварии и клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что Менди присоединился к Реалу в 2019 году. Из-за постоянных травм француз пропустил большинство матчей, но набрал форму и стал следить за своим здоровьем. В этом сезоне Ферлан сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

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