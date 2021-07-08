Дидье Дешам продолжит тренировать сборную Франции и в дальнейшем. Об этом заявил президент местной федерации футбола Ноэль Ле Гре.

"Дешам будет тренером команды Франции и во время чемпионата мира в Катаре. Вопрос был решен за три минуты. Его жажда к продолжению сотрудничества очень сильная, моя тоже.

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Никаких дебатов не было. Мы не должны выбрасывать все, что было сделано. У нас немало молодых игроков со многими качествами. У нас и тренер с прекрасными качествами", – цитирует президента ФФФ L'Équipe.

Напомним, Дидье возглавил "Ле Блё" в июле 2012-го. Под его руководством команда доходила до финала домашнего Евро и выигрывала чемпионат мира 2018 года. Правда, Евро-2020 стало провальным – Франция вылетела на стадии 1/8, уступив в серии послематчевых пенальти Швейцарии.

За путевку на ЧМ-2022, который состоится в Катаре, подопечные Дешама в группе D борются с Финляндией, Казахстаном, Боснией и Герцеговиной, а также с Украиной.

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