"После первого пропущенного гола на турнире нам пришлось нелегко. Мы перестроились и продемонстрировали замечательный командный дух, чтобы вернуться в игру.

Англия – Дания – 2:1 – видео голов и обзор матча

Уступать в счете было сложно, но мы знали, что нужно сохранять терпение. Знали, что с учетом агрессии и силы, которыми мы обладаем, забитый мяч был лишь вопросом времени.

Пенальти? Я вошел в штрафную, и соперник выставил правую ногу – она ​​задела мою ногу. Именно поэтому это был явный пенальти", – цитирует Стерлинга ITV.

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