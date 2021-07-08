Сборная России после провала на Евро-2020 попрощалась со всем тренерским штабом Станислава Черчесова.

Россия прекратила борьбу на Евро-2020 еще 21 июня разгромным поражением от Дании. Команда заняла последнее место в своей группе.

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Сегодня Российский футбольный союз договорился о расторжении контрактов со Станиславом Черчесовым и его штабом, сообщает официальный сайт РФС.

Стоит заметить, что Черчесов работал в сборной России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018. Срок контракта специалиста был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

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