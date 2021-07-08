Как известно, на 104-й минуте арбитр отчетного матча назначил пенальти после падения в штрафной Рахима Стерлинга, которого многие болельщики и эксперты заподозрили в симуляции. Кейн не смог забить первым ударом, но добил мяч в ворота после сейва Каспера Шмейхеля.

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В конце концов, задача сборной Дании осложнилось еще и тем, что на второй овертайм пришлось выйти в меньшинстве. Матиас Йенсен, который лишь на 88-й минуте появился на поле на 105-й сам получил травму. На тот момент Каспер Юлманд использовал все замены, поэтому последнюю 15-ти минутку "викинги" провели вдесятером.

Интересно, что этот момент сначала оказался незамеченным, а футболисты и тренеры сборной Дании никоим образом не подчеркивали это в послематчевых комментариях.

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