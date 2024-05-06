Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека получил несколько предложений от известных европейских клубов. Нынешнего тренера французского Лилля хотят видеть во главе своих команд испанская Севилья, итальянский Милин, французский Марсель и несколько английских клубов.

Фонсека на фоне слухов об именитых клубах вернул Лилль в зону ЛЧ – экс-звезда Шахтера завершил шикарную комбинацию

Как сообщает журналист Николо Скира, Фонсека получил конкретное предложение от Марселя. Контракт ему предлагают до 2026 года. По информации, на наставника также охотятся Милан и Севилья. Сам же тренер пока что играет в молчанку и ничего не комментирует. Его Лилль поднялся на четвертую строчку в чемпионате Франции и претендует на медали – от Бреста, который идет третьим, Лилль отделяют два очка, при этом "бульдоги" имеют игру в запасе.