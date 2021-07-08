Нападающий Динамо Владислав Супряга стал на шаг ближе к уходу из киевского клуба.

Динамо действительно получало предложение от итальянской Дженоа о трансфере Супряги, информирует Telegram канал Динамо Киев Inside.

Динамо и Дженоа близки к трансферу Супряги – итальянский журналист раскрыл сумму

Сообщается, что итальянцы предложили 7,5 млн евро, тогда как киевляне стремятся получить 10 млн. Луческу уже дал согласие на переход Супряги, поскольку ожидает усиления атаки. Интересно, что в переговорах между клубами принял участие бывший легионер "бело-синих" Мигель Велозу, который помог наладить связи владельцам Дженоа и Динамо.

К слову, Супряга провел 31 матч в составе "бело-синих" в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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