Рома и Ювентус закрывали воскресную программу 35-го тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Команды продолжают активную борьбу за выход в Лигу чемпионов. Ювентус имел 6 очков преимущества, поэтому именно Рома должна была демонстрировать инициативу в родных стенах.

Фиорентина сенсационно уступила Вероне, Эмполи без Коваленко разошелся миром с Фрозиноне в битве за выживание

Впрочем, первые моменты создали гости. Влахович с хорошей позиции пробил мимо ворот, а Веа в пылу налетел на Свилара и заработал желтую.

Рома постепенно перевернула игру в свою пользу. Удар Кристенсена приняла стойка, но на 15-й минуте "волкам" не помешал никто. В штрафной площади Юве пылал настоящий пожар. Гатти едва заблокировал удар на линии, однако удобно откатил на добивание Лукаку – 1:0.

Увесь світ уважно спостерігає за перебігом Ліги чемпіонів. Адже залишатися осторонь цієї топової спортивної події просто неможливо. Обирайте чипси з асортименту Lay’s, щоб поринути з головою у вир футбольних подій.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Є Lay’s? Буде футбол!

Ромелу мог удваивать преимущество римлян, если бы не подвела точность. Зато Ювентус к своему моменту отнесся ответственно. Кьеза выполнил хороший навес с правого фланга, а Бремер уничтожил двух опекунов на втором этаже. Ничейный счет держался до перерыва.

После отдыха вырывать три очка хотел больше Ювентус. Кьеза мощно влепил в стойку. Вытаращенные глаза Федерико были отдельным хайлайтом этого матча. Свилар потащил удары Локателли и Кина. Не обошлось и без стычки, но рефери Андреа Коломбо быстро успокоил эмоции.

Рома так и не смогла создать проблемы сопернику. "Волки" рискуют отдать желанную пятую строчку Аталанте. Лига Европы также не выглядит надежным планом В после поражения от Байера. У Ювентуса даже с 4 ничьими подряд все относительно спокойно – третье место.

Дженоа без Малиновского отобрала очки у Милана – "россонери" шесть матчей не могут победить