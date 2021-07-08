Не дивлячись на те, що долю протистояння вирішило добивання Кейна, після, м'яко кажучи, сумнівного пенальті, усе-таки перемога англійців виглядає цілком заслуженою. Вони об'єктивно були сильнішими за суперника. Звісно, за якістю гри цей матч практично не мав шансів перевершити перший півфінал Італія – Іспанія, але за можливим сюжетом і рівнем тактичного протистояння – тут теж було на що подивитися.

Англія – Данія: заслужений тріумф Саутгейта із присмаком скандалу, яскрава вивіска на фінал Євро, Стерлінг – злий геній

Схема та стартовий склад збірної Данії були очікуваними. Каспер Юлманд в черговий раз поклався на структуру 3-4-3, точніше 3-4-2-1. Місце у воротах Шмейхеля не підлягало сумніву. Крістенсен, К'яер та Вестергор зайняли звичні місця у лінії оборони. Функції латералів виконували Меле (ліворуч) та Ларсен (праворуч). У центрі поля діяли Ділейні та Хьойберг, а трійку в атаці склали Брейтвейт, Дольберг і Дамсгор.

Щодо англійців, то головним передматчевим питанням був вибір Гаретом Саутгейтом тактичної схеми. Річ у тім, що "Три леви" одного разу на турнірі переходили на гру з трьома центрбеками, і сталося це саме у протистоянні з Німеччиною, яка грає практично за ідентичною з данцями структурою. Тоді Саутгейт віддзеркалив формацію німців та за великим рахунком свідомо проміняв м'яч і територію на широку лінію оборони, яка дозволяла перекрити кисень латералям Бундестім.

На матч зі збірною Данії тренерський штаб англійців розробив зовсім інший план. При всій обережності та раціоналізмі, англійці мають дуже потужний кадровий потенціал, який створює широкі можливості у виборі варіантів ведення гри.

Саутгейт обрав базову схему 4-2-3-1. У порівнянні з матчем проти нашої збірної у стартовому складі англійців відбулася лише одна зміна. Замість Санчо на позиції правого вінгера повернувся Сака. У воротах, звичайно, був Пікфорд, у обороні зіграли Вокер, Стоунз, Магуайр та Шоу. Парочка Філліпс та Райс повинна були випалювати центр поля. Крім Сака, попереду вийшли Маунт, Стерлінг та Кейн на вістрі.

Англія – Данія – 2:1 (1:1 осн. час)

Голи: К'яер, 39 (автогол), Кейн, 104 – Дамсгор, 30

Нереалізований пенальті: Кейн, 104 (воротар)

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Філліпс, Райс (Хендерсон, 95) – Сака (Гріліш, 69, Тріпп'єр, 106), Маунт (Фоден, 95), Стерлінг – Кейн

Данія: Шмейхель – Крістенсен (Андерсен, 79), К'яер, Вестергор (Вінд, 105) – Ларсен (Васс, 67), Хьойберг, Ділейні (Йенсен, 88), Меле – Брейтвейт, Дольберг (Норгор, 68), Дамсгор ( Поульсен, 67)

Попередження: Магуайр, 49 – Васс, 72

xG – 1,51:0,24

Удари (у площину) – 21(10):6(3)

Удари з-за меж штрафного – 15:1

Володіння – 58%:42%

Точність передач – 88%:82%

Передачі у фінальну третину – 268:151

Дистанція (км) – 139:137,2

Фоли – 10:21

Статистичні показники та теплова мапа достатньо красномовно відображають перебіг подій на Вемблі. Данія мала лише 20% активних дій у фінальній третині поля.

Зверніть увагу на мапу ударів по воротах. Зі своїх шести ударів по воротах Пікфорда данці лише один завдавали з меж штрафного. Для порівняння – у англійців 15 ударів! Неодноразово гостей рятував Каспер Шмейхель. Кілька його сейвів були просто дивовижними. Проте, Данія трималася непогано. Вона до останнього намагалася дотримуватися своїх принципів гри.

На мій погляд, найважливішим тактичним ходом, який мав серйозний вплив на гру, була роль Кейна. Гарет протягом усього матчу зміщувався у глибину та відкривався у вільних зонах між лініями оборони суперника. Часто він навіть відходив до рівня Райса та шукав можливість для дальніх закидань за спини данським захисникам. Це була важлива частина плану на гру Саутгейта. Недаремно у компанії зі Стерлінгом вийшов Сака, який, як і Рахім, чудово відкривається у глибину.

При розвитку позиційних атак пара данських хавбеків та Дольберг контролювали Маунта, Філліпса і Райса. Зміщення Кейна робило стратегічну різницю. Він завжди був вільний та шукав вектори діагоналей на хід реактивним Сака і Стерлінгу. Данія у деструктивній фазі переходила на структуру 5-4-1.

Англія дуже обережно готувала свої атаки, тримаючи велику кількість гравців при розіграші на своїй половині поля. Це дозволяло мати стабільну перевагу у контролі м'яча. Данії складно було на щось розраховувати попереду, але Дамсгор вкотре продемонстрував свою гармату, відривши рахунок зі штрафного.

Збірна Англії атакувала, використовуючи диспетчерські якості Кейна, або традиційно через фланги. Після того, як господарі почали поступово збільшувати темп гри Каспер Юлманд своєчасно перейшов на схему 5-3-2, знявши Дольберга заради опорного.

Невідомо, чим би все завершилося, якби не скандальний пенальті на Стерлінгу. Данії було важко, але вона дисципліновано тримала структуру і упевнено йшла на серію пенальті.

Після матчу Гарет Саутгейт вкотре згадав, як просто збірній Англії було у матчі з Україною: "Я так пишаюся гравцями. Неймовірно бути частиною цього. Ми знали, що це буде непросто. У Римі проти України було просто. Я був впевнений, що ми вийдемо у фінал, але знав, що за битва нас чекає. Данія дуже недооцінена, вони створили нам багато проблем. Гравці виконали неймовірну роботу, хоча не усі володіють достатнім досвідом виступів за збірну.

Я не бачив епізоду з пенальті, тому не знаю, як там все сталося. Є VAR, вважаю, там все перевірили і погодилися з рішенням арбітра. Великою перевагою була підтримка наших уболівальників в таких моментах, коли ми повинні були пробиватися до воріт. У кінцівці все було трохи нервово, нам потрібно було потримати м'яч. Коли чекаєш на вихід до фіналу так довго, як чекали ми, це неминуче буде сидіти у тебе в голові".

Щодо головного тренера збірної Данії, то Каспер Юлманд стежив за грою значно уважніше, ніж його колега. Він чудово бачив і два м'ячі на полі, і симуляцію Стерлінга при контакті з захисником: "Багато що пішло проти нас. Я переглянув пенальті, тонкий момент. Досить довго на полі було два м'ячі. Ми зробили все, що могли. Я сигналізував про це за п'ять секунд до того, як там пробіг Стерлінг. В іншому моменті матчу суддя був доволі спритним перед свистком.

Я просто не бачу цього. Я просто не бачу там пенальті. Це важко. Одна справа – просто програти бій, але коли це відбувається так, це дуже дратує. Шкода хлопців. Гірко вилітати ось так. Звичайно, ми дуже засмучені, адже були за крок до фіналу. Та різні обставини протягом матчу завадили нам зробити останній крок.

Фейковий герой тріумфу Англії зганьбився ще в перший день Євро – УЄФА проґавив прогнозоване фіаско й зіпсував свято

Хлопці виконали дивовижну роботу. Вони приголомшливо сильні, чудово грають у футбол. Ми атакували, забивали голи і показали свою справжню міць. Гравці зробили все, що могли, як на полі, так і за його межами. Ми билися пліч-о-пліч до самого кінця. Зараз ми дуже розчаровані. Але думаю, що незабаром зможемо подивитися з боку і сказати: "Ми спробували і впевнені, що зможемо повторити це знову".

Данці стали головним відкриттям Євро-2020. Головний здобуток команди Юлманда – не тільки півфінал чемпіонату Європи, а й те, який авторитет собі заробила ця національна команда. Данія підкорила серця мільйонів уболівальників з різних країн світу, а це найголовніший трофей у футболі.

Хоча, збірній Англії ця любов світової футбольної спільноти особливо не потрібна. Їм вистачає любові у своєму королівстві, та й взагалі, машина Саутгейта не має емоцій. Нарцисизм англійців блокує такі поняття, як етика та повага до суперника. Збірна Англії створена для досягнення результату будь-якими способами. Вони вважають, що повертають футбол додому, але справжній футбол вже поїхав у Копенгаген та Мадрид. Його залишки після фіналу готові повернутися до Риму. У Лондоні залишилася дуже потужна команда, яка нікому не потрібна крім своїх безпосередніх уболівальників.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

Герой дня: Каспер Шмейхель видав 9 карколомних сейвів – моральна перемога над ницою Англією, світ аплодує