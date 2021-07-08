Лига конференций, 1-й раунд квалификации, первые матчи с участием украинцев

Лиепая – Струга – 1:1

Голы: Додо, 31 – Исени, 90+3

Ноа – КуПС – 1:0

Гол: Попович, 77 (аг)

Ворскла стартует в Лиге конференций со второго отборочного этапа, но уже знает потенциальных соперников. Сегодня они встречались – армянский Ноа принимал финский КуПС. Хозяев на игру вывел украинский капитан Денис Дедечко – воспитанник Динамо, который несколько лет назад защищал цвета Ворсклы между вояжами в Россию.

Армяне меньше создали за матч, но в конце встречи выбили победный мяч – гол Аветисяна переписали на автогол Поповича. Таким образом Ноа приблизился к Ворскле, однако впереди еще ответный матч 15 июля.

Юрий Ткачук вышел в стартовом составе латвийской Лиепаи, однако не помог победить македонскую Стругу – соперник на последних секундах сравнял счет.

Лига конференций официально стартовала – премьерную победу одержали мальтийцы