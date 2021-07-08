Донбасс Арена, которая долгое время была домашним стадионом Шахтера, продолжает терять свою красоту после российской оккупации.

Журналист Денис Казанский в своем твиттере опубликовал очень болезненные фотографии для украинского поклонника футбола.

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На фотографиях изображена современная территория Донбасс Арены, которая почти полностью заросла сорняками. Плитки парковых дорожек покрылись трещинами, поскольку за территорией стадиона никто не ухаживает. Эти фотографии вызывают еще большее уныние, если вспомнить ухоженные газоны у Донбасс Арены до периода оккупации.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира, однако с началом российской агрессии в 2014 году от этой красоты мало что осталось.

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