"Минай готов занять вакантное место в Премьер-лиге, если возникнет такая возможность. К тому же, мы успешно прошли процедуру аттестации на участие в Премьер-лиге сезона 2021/2022", – цитирует Письменного Sportarena.

Олимпик прекратит существование, Минай вернется в УПЛ – об этом сообщают сразу 2 источника

По слухам, Олимпик снимется из розыгрыша УПЛ следующего сезона. Его место займет именно Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

Напомним, Олимпик выступает в элитном украинском дивизионе с сезона 2014/15.

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