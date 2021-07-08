Минай отреагировал на слухи о возвращении в УПЛ
18:17 - Читати українською
Генеральный менеджер Миная Артем Письменный обнадежил болельщиков закарпатского клуба.
"Минай готов занять вакантное место в Премьер-лиге, если возникнет такая возможность. К тому же, мы успешно прошли процедуру аттестации на участие в Премьер-лиге сезона 2021/2022", – цитирует Письменного Sportarena.
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По слухам, Олимпик снимется из розыгрыша УПЛ следующего сезона. Его место займет именно Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.
Напомним, Олимпик выступает в элитном украинском дивизионе с сезона 2014/15.
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