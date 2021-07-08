Донецкий клуб, как и прогнозировали медиа, прекратил свои выступления в Премьер-лиге. Об этом заявил президент Олимпика Владислав Гельзин в официальном обращении.

"Нами принято решение о снятии команды из розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но вместе с тем – обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Олімпік пропонував одіозній команді своє місце в УПЛ, – ЗМІ

Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь – от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с "донецкими фантазерами". Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся.

Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб Олимпик снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК Олимпик Донецк навсегда останется в его истории!" – цитирует Гельзина официальный сайт клуба.

Заметим, Олимпик кампанию 2020/21 завершил на предпоследней строчке и долго стоял вопрос об участии в новом сезоне, ведь президента клуба Владислава Гельзина отстранили от любой футбольной деятельности на 5 лет.

По информации СМИ, место дончан в украинской Премьер-лиге должен занять закарпатский Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21