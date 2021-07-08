Тонали стал полноценным игроком Милана
Миланский гранд решил сохранить одного из важных исполнителей прошлого сезона.
Сандро Тонали стал полноценным игроком "россонери", информирует официальный сайт клуба. Контракт с игроком подписан до лета 2026 года.
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21-летний опорный хавбек прошлый сезон проводил в Милане на правах аренды из Брешии, он сыграл в 37 матчах. Теперь "россонери" выкупили игрока у "бело-голубых". По данным Transfermarkt, сумма трансфера Тонали составила 6,9 млн евро, еще 10 млн Милан заплатил за аренду во время прошлой кампании.
Заметим, Сандро имеет в своем активе 4 матча за сборную Италии, но в заявку "Скуадры Адзурры" на Евро-2020 он не попал.
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