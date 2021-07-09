Трансфери

Мірча Луческу дав згоду на трансфер Влада Супряги в Італію – екс-зірка киян долучився до переговорів. Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у 13 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери. Натомість Динамо підпише форварда з московського ЦСКА.

Шахтар віддав двох гравців в оренду – Роберто Де Дзербі позбавляється баласту. Марсель підсилився голкіпером Роми – на це місце сватали Бущана. Сандро Тоналі став повноцінним гравцем Мілана. ПСЖ презентував Рамоса, який заговорив французькою.

Україна

Олімпік офіційно знявся з УПЛ та призупинив свою діяльність, а Минай відреагував на чутки про повернення до УПЛ. Динамо оприлюднило розклад спарингів на другому літньому зборі.

Шахтар розробив нову форму на сезон 2021/22 – у мережі з'явились перші фото. Занедбана краса – Донбас Арена перетворилася у болючий символ російської окупації.

Денис Дедечко з кавказцями наблизився до Ворскли у Лізі конференцій.

Євро-2020

Чому Англія не потрібна нікому, крім своїх, а Данія підкорила серця: Кейн і "fair play" УЄФА завершили казку Юлманда. Фейковий герой тріумфу Англії зганьбився ще в перший день Євро – УЄФА проґавив прогнозоване фіаско й зіпсував свято.

УЄФА відкрив три справи щодо скандального півфіналу Євро-2020. Рахім Стерлінг прокоментував своє падіння у матчі з Данією. Британцям пощастило двічі – Данія другий овертайм відіграла у меншості, хоча вилучень не було.

Луї ван Гал – головний претендент на тренерське крісло збірної Нідерландів. Французька федерація ухвалила офіційне рішення щодо майбутнього Дідьє Дешама після провалу на Євро-2020. Росія звільнила Станіслава Черчесова з посади головного тренера.