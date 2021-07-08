Англия – Дания: УЕФА открыл три дела относительно скандального полуфинала Евро-2020
Перипетии в матче 1/2 финала чемпионата Европы между Англией и Данией стали объектом рассмотрения дисциплинарных органов.
Соответствующий комитет УЕФА открыл сразу три дела по мотивам поединка Англия – Дания, сообщает официальный сайт организации.
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Все дела возбуждены из-за поведения болельщиков сборной Англии. Первое – за использование лазерной указки. В частности, в момент, когда Каспер Шмейхель готовился отразить пенальти Харри Кейна. Второе – из-за провокаций беспорядков во время исполнения национальных гимнов. Третье – за использование пиротехнических изделий.
Напомним, сборная Англии впервые за 55 лет пробилась в финал крупного турнира. "Три льва" со скандалом обыграли Данию и в решающем матче встретятся с Италией.
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