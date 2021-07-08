Белорусский нападающий Илья Шкурин находится в шаге от перехода в Динамо.

На второй сбор Динамо планирует отправиться с форвардом московского ЦСКА Ильей Шкуриным, сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter.

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Переговоры между киевским и российским клубами находятся на финальной стадии. Ожидается, что Илья присоединится к команде Луческу на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

В прошлом сезоне РПЛ Шкурин провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами.

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