Динамо подпишет форварда московского ЦСКА, – Бурбас
22:15 - Читати українською
Белорусский нападающий Илья Шкурин находится в шаге от перехода в Динамо.
На второй сбор Динамо планирует отправиться с форвардом московского ЦСКА Ильей Шкуриным, сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter.
Динамо обнародовало расписание спаррингов на втором летнем сборе
Переговоры между киевским и российским клубами находятся на финальной стадии. Ожидается, что Илья присоединится к команде Луческу на правах аренды с возможностью последующего выкупа.
В прошлом сезоне РПЛ Шкурин провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами.
Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter