Шахтер разработал новую форму на сезон 2021/22 – в сети появились первые фото
16:45 - Читати українською
Дизайнеры Шахтера также готовятся к старту УПЛ.
Донецкий клуб вместе с брендом PUMA разработал сразу два комплекта формы на следующий сезон, а портал FootyHeadlines раздобыл изображение макетов.
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Экипировки являются однотонными и выполнены в традиционных черных и оранжевых цветах.
Напомним, по итогам прошлого сезона "горняки" остались без трофеев. Новый розыгрыш УПЛ стартует уже 25 июля.
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