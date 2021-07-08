Дизайнеры Шахтера также готовятся к старту УПЛ.

Донецкий клуб вместе с брендом PUMA разработал сразу два комплекта формы на следующий сезон, а портал FootyHeadlines раздобыл изображение макетов.

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Экипировки являются однотонными и выполнены в традиционных черных и оранжевых цветах.

Напомним, по итогам прошлого сезона "горняки" остались без трофеев. Новый розыгрыш УПЛ стартует уже 25 июля.

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