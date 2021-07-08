Бывший капитан Реала перебрался в столицу Франции на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2023 года, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Серхио Рамос официально перешел в ПСЖ

К слову, пресс-служба парижан испортила эффект неожиданности. Вчера на официальном сайте уже появился комментарий Серхио Рамоса о приходе в новую команду, где он подтвердил, что будет выступать под своим любимым четвертым номером.

Напомним, Рамос стал третьим новичком ПСЖ после Джорджиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими. При этом французы платили только за трансфер последнего, а испанец и голландец достались столичному клубу на правах свободных агентов.

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