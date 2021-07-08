Марсель усилился голкипером Ромы – на это место сватали Бущана
Марсельский Олимпик увеличил конкуренцию в воротах. Новичком стал вратарь Ромы.
"Волки" и "бело-голубые" достигли договоренности по поводу трансфера Пау Лопеса, информирует официальный сайт Марселя.
26-летний испанец перебрался во Францию на правах аренды. Контракт рассчитан на один сезон, но Марсель имеет возможность полноценного выкупа игрока. Сейчас "бело-голубым" и Лопесу осталось обсудить условия сотрудничества.
Стоит заметить, что Марсель для усиления конкуренции в воротах рассматривал и вариант с трансфером Георгия Бущана, но Футбол 24 сообщал, что стороны не смогли согласовать финансовые вопросы – киевляне хотели за кипера 15 млн евро.
К слову, Пау Лопес перебрался в Рому из Бетиса в 2019-м, а до этого еще успел поиграть в Эспаньоле и Тоттенхэме. В прошлом сезоне вратарь провел 34 матча, 9 из которых отстоял на ноль.
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