Обе команды были в неважной форме, но не могли себе позволить очередной потери очков. Только победа сохраняла Ливерпулю хотя бы математические шансы на чемпионство. Тоттенхэм в борьбе за зону ЛЧ получил возможность приблизиться к Астон Вилле, которая несколькими часами ранее проиграла Брайтону.

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Ливерпуль с первых минут устроил настоящее цунами на ворота Викарио. Возглавил атаки "красных" Мохамед Салах, которому Юрген Клопп простил публичные разборки в предыдущем туре против Вест Хэма. "Фараон" эффектно перебрасывал кипера Тоттенхэма, но того спасла перекладина. Вскоре Викарио парировал еще один выстрел Салаха, а добивание Эллиота на линии остановил Ромеро.

Гол Ливерпуля был лишь вопросом времени, и оно наступило на 16-й минуте. Гакпо мягонько подал на дальнюю штангу, где никто не держал Салаха – 1:0. Мо прервал свою "сухую" серию в АПЛ, которая длилась месяц (4 тура). В целом это 18-й гол египтянина в чемпионате.

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Тоттенхэм был жалким. Подопечные Постекоглу за весь тайм нанесли один удар – дальняя попытка Биссума на 0,04 xG. Один гол отставания был бы настоящей роскошью для гостей до перерыва, но Ливерпуль этого не позволил. На 45-й минуте "шпоры" беспомощно наблюдали, как мяч летает по их штрафной площадке. Удар Салаха Викарио отразил, а вот добивание Робертсона накрыть уже было некому.

В дебюте второй половины дело дошло до разгрома. Эллиот с Салахом "загрызли" Эмерсона, и Харви навесом нашел голову Гакпо – 3:0. Лишь после этого Тоттенхэм впервые побеспокоил Алиссона, но кипер Ливерпуля зафиксировал удар Джонсона. "Красные" же не прощали. Умничка Эллиот подчеркнул сильный матч шедевром. 21-летний хавбек получил передачу от Салаха, убрал Бентанкура и мощно влепил в девятку.

Ливерпуль рано расслабился, дав Тоттенхэму надежду на камбек. Ришарлисон вышел на поле и получил свою порцию освистывания. Экс-форвард Эвертона заставил Энфилд нервно притихнуть – гол и ассист на Сона за 5 минут!

Юрген Клопп не дал подопечным натворить еще большей беды, поэтому Ливерпуль таки остается формальным участником чемпионской борьбы. До Арсенала 5 очков, до Ман Сити 4. Тоттенхэм проиграл четвертый матч подряд. С такими результатами "шпорам" нечего делать в ЛЧ – до Астон Виллы 7 пунктов. Лондонцам стоит оглядываться назад, ведь Ньюкасл, Челси и МЮ могут вообще оставить их без еврокубков.

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