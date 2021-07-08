Киевское Динамо готовится к началу второго сбора и уже определилось с графиком проведения контрольных матчей.

"Бело-синие" проведут еще 4 матча в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт киевлян.

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Серветт – Динамо – 10 июля, начало в 21:00.

Сьон – Динамо – 14 июля, начало в 20:00.

Ницца – Динамо – 17 июля, начало в 21:00.

Атлетик – Динамо – 20 июля, начало в 16:00.

Добавим, что динамовцы вылетят на второй тренировочный сбор 10 июля. В команду также имеют присоединиться игроки, которые выступали на Евро-2020.

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