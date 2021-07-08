Нападающий Оларенваджу Кайоде и защитник Валерий Бондаренко, права на которые принадлежат Шахтеру, продолжат выступать в оренде за другие клубы в следующем сезоне.

Кайоде еще один год будет играть за Сивасспор, сообщает официальный сайт Шахтера. Он защищает цвета турецкого клуба с сентября 2020 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 40 матчей, отметившись 11 забитыми мячами.

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Валерия Бондаренко на год арендовала Ворскла. В последнем сезоне он выступал за Александрию, провел 21 матч и отметился 5 голами.

Напомним, этим летом Шахтер возглавил новый главный тренер Де Дзерби, он сменил на посту Луиша Каштру. Итальянский специалист подписал с украинской командой контракт на 2 года.

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