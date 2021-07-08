Луи ван Гал имеет шанс вернуться к тренерскому ремеслу в ближайшее время.

Королевский футбольный союз Нидерландов планирует пригласить Луи ван Гала на пост главного тренера "оранье", сообщает Telegraaf.

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Недавно из кресла наставника сборной Нидерландов уволили Франка де Бура после провала на Евро-2020, где команда вылетела в 1/8 финала от Чехии (0:2). Луи ван Гал остается без клуба с 2016-го, когда его уволили с Манчестер Юнайтед.

Напомним, в очной битве Нидерланды победили Украину на Евро-2020 со счетом 3:2.

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