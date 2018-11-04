Главные новости футбола 3 ноября: Шахтер победил Динамо в Классическом, Яремчук оформил дубль в Бельгии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 ноября.

Шахтер – Динамо

Донецкий Шахтер вырвал победу над Динамо в матче 14-го тура УПЛ. На гол Шапаренко "горняки" ответили мячами Мораеса и Коваленко – видео голов и обзор матча.

Наставник дончан Паулу Фонсека считает, что Шахтер был более продуктивным, чем Динамо. Зато главный тренер киевлян Александр Хацкевич отметил, что Шахтер оборонялся больше "бело-синих".

Перед решающим голом красную карточку получил защитник Динамо Томаш Кендзёра – видео эпизода с удалением поляка. Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар уверен, что удаление не подлежит дискуссии, а сам защитник утверждает, что Степаненко выпросил вторую желтую карточку у арбитра.

УПЛ и украинцы за рубежом

В других матчах тура Мариуполь дома минимально победил Арсенал-Киев благодаря голу Вакулы, а львовские Карпаты одолели Олимпик и одержали вторую подряд победу в лиге.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук дублем принес Генту победу над Кортрейком, Генк Малиновского сыграл вничью с Брюгге. Зато Борис Тащи забил роскошный гол за Дуйсбург через несколько секунд после выхода на замену.

В испанской Сегунде Густаво Бланко Лещук получил красную карточку в матче Малаги, а Луго Василия Кравца сыграл вничью. Также Роман Зозуля признан самым ценным игроком Альбасете сезона 2017/18.

Другие топ-события

Лондонский Арсенал и Ливерпуль разошлись миром на Эмирейтс, а Тоттенхэм одержал тяжелую победу над Вулверхэмптоном на выезде.

Туринский Ювентус одолел Кальяри в матче Серии А. В чемпионате Испании Барселона вырвала победу над Райо Вальекано на последних минутах.

Итальянский Милан ведет переговоры с Ибрагимовичем – на пути перехода стоит финансовый фэйр-плей. Также Леонарду Жардим попал в список претендентов на пост тренера Реала.