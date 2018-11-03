Интер уничтожил Дженоа в родных стенах: 11-й тур Серии А, матчи субботы

В матче 11-го тура итальянской Серии А Интер уверенно переиграл Дженоа.

Интер очень быстро поставил Дженоа в максимально затруднительное положение, к 16-й минуты выигрывая со счетом 2:0 – причём первый гол был забит на 14-й. Счёт открыл Роберто Гальярдини, который расстрелял ворота с близкого расстояния после скидки Жоао Мариу, а затем всё тот же португалец вывел Политано на свидание с голкипером, которое Маттео завершил точным и сильным ударом в дальний угол. На 49-й минуте Гальярдини убил интригу, забив третий мяч, а довершили разгром голы Жоао Мариу и Раджи Наингголана в компенсированное время – 5:0.

Таким образом, Интер набрал двадцать пять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, потеснив по разнице голов Наполи. Дженоа остался на одиннадцатой позиции, имея в активе всего четырнадцать очков.

Чемпионат Италии 2018/2019, 11-й тур

Интер – Дженоа – 5:0

Голы: Гальярдини, 14, 50, Политано, 26, Мариу, 90+1, Наингголан

Фиорнетина – Рома – начало в 20:00

Ювентус – Кальяри – начало в 21:30