toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Бланко Лещук получил красную карточку в матче Малаги, Луго Кравца сыграл вничью

3 ноября 21:58 18 Читати українською
Бланко Лещук получил красную карточку в матче Малаги, Луго Кравца сыграл вничью
Густаво Бланко Лещук / фото: ФК Малага

В матчах 12 тура Сегунды Малага уступила Осасуне, а Луго сыграл вничью с Реус Депортиво. Густаво Бланко Лещук и Василий Кравец приняли участие в поединках.

Лидер Сегунды Малага на выезде проиграла Осасуне. "Анчоусы" доигрывали матч в меньшинстве – сразу два игрока были удалены с поля. Одним из них стал хорошо знакомый украинским болельщикам Густаво Бланко Лещук, который получил 2 желтые карточки.

"Императорский Зозуля": журналисты и болельщики восхищаются украинским форвардом, который тянет Альбасете в Примеру

В другом матче Луго Василия Кравца на выезде расписал ничью с Реус Депортиво. Украинец провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Несмотря на поражение, Малага осталась лидером чемпионата, набрав 25 очков. У Луго 13 пунктов и 14 позиция.

Напомним, вчера Роман Зозуля забил гол ударом через себя за Альбасете.

Чемпионат Испании. Сегунда, 12 тур

Реус Депортиво – Луго – 0:0

Осасуна – Малага – 2:1

Голы: Вильяр, 80, Р. Торрес, 83 – П. Торрес, 21

Удаления: Хиско, 80 – Бланко Лещук, 74, Н'Диайе, 80

Густаво – акула: форвард Шахтера Бланко Лещук феерит в Испании – рекорд 21 века и сравнение с легендой

Теги
Украинцы за рубежом Испания Василий Кравец Василий Кравец Малага Малага Осасуна Осасуна Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Луго Луго
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
26
мин
Эйбар
13:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук