Бланко Лещук получил красную карточку в матче Малаги, Луго Кравца сыграл вничью

В матчах 12 тура Сегунды Малага уступила Осасуне, а Луго сыграл вничью с Реус Депортиво. Густаво Бланко Лещук и Василий Кравец приняли участие в поединках.

Лидер Сегунды Малага на выезде проиграла Осасуне. "Анчоусы" доигрывали матч в меньшинстве – сразу два игрока были удалены с поля. Одним из них стал хорошо знакомый украинским болельщикам Густаво Бланко Лещук, который получил 2 желтые карточки.

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В другом матче Луго Василия Кравца на выезде расписал ничью с Реус Депортиво. Украинец провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Несмотря на поражение, Малага осталась лидером чемпионата, набрав 25 очков. У Луго 13 пунктов и 14 позиция.

Напомним, вчера Роман Зозуля забил гол ударом через себя за Альбасете.

Чемпионат Испании. Сегунда, 12 тур

Реус Депортиво – Луго – 0:0

Осасуна – Малага – 2:1

Голы: Вильяр, 80, Р. Торрес, 83 – П. Торрес, 21

Удаления: Хиско, 80 – Бланко Лещук, 74, Н'Диайе, 80

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