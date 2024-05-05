Украинский полузащитник Челси Михаил Мудрик обещает, что уже в ближайшее время засияет на футбольном поле новыми красками.

"Я не реализовываю весь свой потенциал по определенным причинам. Мне нужно время, и есть еще много вещей, которые нужно улучшить.

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В будущем все увидят, что мой потенциал увеличится – я могу стать лучшим.

Сейчас все хорошо, Лондон – красивый город, а Челси – великий клуб. Спасибо всем моим товарищам по команде и людям вокруг меня, они очень помогают мне чувствовать себя в хорошей форме", – цитирует Мудрика football.london.

Напомним, в текущем сезоне Михаил провел за Челси 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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