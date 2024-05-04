Голкипер Атлетико Паранаэнсе Максим Воронов отметился за свою команду фантастическим забитым мячом.

В марте 2023 года воспитанник Металлиста подписал контракт с бразильским клубом. Максим Воронов этот сезон проводит в составе молодежной команды Атлетико Паранаэнсе

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В матче против Парана СТС украинец отметился первым голом в Бразилии. Атлетико Паранаэнсе пытался организовать быструю атаку. Воронов вышел из ворот и мощным ударом переправил мяч в штрафную площадь соперника. Голкипер Парана СТС пропустил за "шиворот".

В итоге встреча завершилась победой Атлетико Паранаэнсе со счетом 3:2. Команда 17-летнего Воронова лидирует в турнирной таблице группы A с 22 очками в своем активе.

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