Украинский голкипер забил дебютный гол сумасшедшим ударом через все поле – видео шедевра
Голкипер Атлетико Паранаэнсе Максим Воронов отметился за свою команду фантастическим забитым мячом.
В марте 2023 года воспитанник Металлиста подписал контракт с бразильским клубом. Максим Воронов этот сезон проводит в составе молодежной команды Атлетико Паранаэнсе
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В матче против Парана СТС украинец отметился первым голом в Бразилии. Атлетико Паранаэнсе пытался организовать быструю атаку. Воронов вышел из ворот и мощным ударом переправил мяч в штрафную площадь соперника. Голкипер Парана СТС пропустил за "шиворот".
В итоге встреча завершилась победой Атлетико Паранаэнсе со счетом 3:2. Команда 17-летнего Воронова лидирует в турнирной таблице группы A с 22 очками в своем активе.
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