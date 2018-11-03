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Тащи забил роскошный гол за Дуйсбург через несколько секунд после выхода на замену

16:47 127 Читати українською
Тащи забил роскошный гол за Дуйсбург через несколько секунд после выхода на замену
Тащи празднует гол / MSVD

Украинский форвард Борис Тащи отличился классным забитым мячом за Дуйсбург во Второй Бундеслиге.

Тащи начал матч против Падерборна в запасе, а на 63-й минуте вышел на замену. Прошло лишь несколько мгновений с появления на поле, как 25-летний форвард забил фантастический гол. Борис классным ударом в касание из-за пределов штрафной послал мяч под перекладину чужих ворот. "Скорее всего, это самый быстрый гол в моей карьере", – сказал после матча Тащи.

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Таким образом Тащи установил итоговый счет встречи – 2:0 в пользу Дуйсбурга. Для "зебр" это лишь вторая победа в текущем первенстве, команда идет в зоне вылета Второй Бундеслиги. Украинский форвард сегодня во второй раз отличился в сезоне – ранее он забивал в кубке.

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Украинцы за рубежом Германия Видеоновости Борис Тащи Борис Тащи Дуйсбург Дуйсбург
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