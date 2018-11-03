Тащи забил роскошный гол за Дуйсбург через несколько секунд после выхода на замену

Украинский форвард Борис Тащи отличился классным забитым мячом за Дуйсбург во Второй Бундеслиге.

Тащи начал матч против Падерборна в запасе, а на 63-й минуте вышел на замену. Прошло лишь несколько мгновений с появления на поле, как 25-летний форвард забил фантастический гол. Борис классным ударом в касание из-за пределов штрафной послал мяч под перекладину чужих ворот. "Скорее всего, это самый быстрый гол в моей карьере", – сказал после матча Тащи.

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Таким образом Тащи установил итоговый счет встречи – 2:0 в пользу Дуйсбурга. Для "зебр" это лишь вторая победа в текущем первенстве, команда идет в зоне вылета Второй Бундеслиги. Украинский форвард сегодня во второй раз отличился в сезоне – ранее он забивал в кубке.