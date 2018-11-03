Арсенал и Ливерпуль разошлись миром на Эмирейтс

Лондонский Арсенал дома сыграл вничью с Ливерпулем в 11-м туре английской Премьер-лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Активнее поединок на правах хозяев начали "канониры". Обамеянг гп протяжении стартовых трех минут дважды заставлял понервничать поклонников Ливерпуля: сначала габонец опасно простреливал слева (мяч вынес ван Дейк), а затем убежал на свидание с Алиссоном, но был остановлен свистком арбитра из-за офсайда.

Арсенал – Ливерпуль: онлайн-трансляция

"Красные" ответили выпадами Фирмино. Бразилец на 5-й минуте подхватил мяч на половине поля соперника, но его удар заблокировал Мустафи. А в следующей атаке Роберто пытался головой замкнуть подачу Робертсона слева, однако его опередил Холдинг и выбил мяч на угловой.

Постепенно игра выровнялась, а обе команды старались играть на высоких скоростях и отвечать атакой на каждую активность оппонента вблизи чужих ворот. Так, на дальний удар Вейналдума Арсенал ответил ударом Обамеянга рядом со штангой, а также атакой, которую ударом головой завершал Мхитарян и лишь чудом, переиграв Алиссона, не отправил мяч в ворота.

Самый резонансный эпизод тайма случился на 18-й минуте. Ливерпуль забил гол усилиями Мане, который добил мяч в пустые ворота после попадания в перекладину от Фирмино, но лайнсмен поднял флажок. Повтор показал, что в эпизоде, когда пробивал Роберто сенегалец в офсайде не был.

Эта ситуация "завела" гостей и они уже на 23-й минуте могли отпраздновать взятие ворот. Однако, ван Дейк в роли форварда не впечатлил – голландец остался в штрафной лондонцев после подачи углового, но с двух ударов не смог переиграть Лено в ближнем бою.

Поняв, что запахло жареным, "канониры" снова взяли инициативу в собственные руки. Постоянно опасность пытался создавать Обамеянг, а Ляказетт на 39-й минуте с острого угла едва не попал в дальний нижний угол ворот – мяч прошел рядом со штангой. Завершился же тайм моментом ван Дейка, который перепрыгнул всех в штрафной Арсенала, но ударом головой попал в штангу.

Старт второй половины игры вновь был за лондонцами. Однако, гол удалось забить мерсисайдцам. На 62-й минуте Лено неудачно выбил мяч после прострела с левого фланга, а неприкрытый Милнер ударом метров с 15-ти отправил круглого в сетку ворот "канониров" – 0:1!

Арсенал тут же мог сравнять счет, но удар Торрейры после очередного провала Фабинью в центре из-под перекладины вытащил Алиссон. В ответ Ливерпуль провел серию атак, в которых вполне мог надеяться на второй гол: сначала Мане фактически перед пустыми воротами не успел замкнуть прострел Салаха слева, затем Фирмино пробил головой рядом со штангой, а на 74-й минуте классный выстрел ван Дейка под перекладину парировал Лено.

Не реализовав собственные моменты, "красные" получили мяч в собственные ворота. На 82-й минуте Ляказетт вырвался на оперативный простор, обыграл Алиссона, а затем обводным ударом поразил покинутые бразильским кипером ворота гостей – 1:1.

Воставшиеся до конца поединка минуты забивать могли обе команды. Например, Садио Мане опасно пробил слета на 83-й минуте, а Бельерин метил в дальний верхний угол после скидки Озила, но мяч срезался с ноги испанца и ушел на трибуны.

Пять добавленных арбитром минут подарили зрителям немного сумбурного футбола, но голов они больше не дождались. Одно набранное очко позволило Ливерпулю подняться на первую строчку в таблице. "Красные" имеют 27 очков, но уже завтра Манчестер Сити может стать единоличным лидером (26 пунктов и матч в запасе), Арсенал – пока 4-й (23 балла).

Англия, АПЛ, 11-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 1:1

Голы: Ляказетт, 82 – Милнер, 62