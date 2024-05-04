Нападающий Жироны Артем Довбик отметился голом в матче с Барселоной.

Украинец вышел в стартовом составе в матче против "кулес". Уже на четвертой минуте Артем Довбик забил в ворота Барселоны.

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Жирона атаковала левым флангом. Иван Мартин сделал передачу в штрафную площадку "блаугранас", а Артем Довбик головой переправил мяч в сетку ворот, не оставив шансов тер Штегену спасти свою команду.

Украинский форвард имеет в своем активе уже 20 голов за Жирону в чемпионате Испании. Довбик лидирует в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.