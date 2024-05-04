Довбик забил Барселоне – видео 20 гола украинца в Ла Лиге
19:48 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик отметился голом в матче с Барселоной.
Роберт Левандовски 45+1’
45+1’ Роберт Левандовски
Украинец вышел в стартовом составе в матче против "кулес". Уже на четвертой минуте Артем Довбик забил в ворота Барселоны.
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Жирона атаковала левым флангом. Иван Мартин сделал передачу в штрафную площадку "блаугранас", а Артем Довбик головой переправил мяч в сетку ворот, не оставив шансов тер Штегену спасти свою команду.
Украинский форвард имеет в своем активе уже 20 голов за Жирону в чемпионате Испании. Довбик лидирует в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.
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