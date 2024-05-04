Португальский специалист находится в вынужденном отпуске после своего ухода из Ромы в январе 2024 года. По информации журналиста Бена Джейкобса, Жозе Моуринью может возглавить клуб из Саудовской Аравии.

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В назначении португальского специалиста на следующий сезон заинтересована Аль-Кадисия. Команда принадлежит нефтяной компании Aramco, которая в апреле заключила спонсорский контракт с ФИФА до 2027 года.

Аль-Кадисия выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии и близка к выходу в высший – для этого ей нужно набрать 2 очка в последних 4 матчах. Руководство намерено навязать конкуренцию клубам, которыми владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). К слову, PIF контролирует Аль-Хиляль, Аль-Нарс, Аль-Ахли и Аль-Иттихад.

Моуринью должен приехать в Аль-Хубар в конце мая.

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