Моуринью получил предложение для продолжения карьеры – сенсационный клуб готов бросить вызов богачам
Жозе Моуринью может возглавить вскоре клуб из Саудовской Аравии.
Португальский специалист находится в вынужденном отпуске после своего ухода из Ромы в январе 2024 года. По информации журналиста Бена Джейкобса, Жозе Моуринью может возглавить клуб из Саудовской Аравии.
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В назначении португальского специалиста на следующий сезон заинтересована Аль-Кадисия. Команда принадлежит нефтяной компании Aramco, которая в апреле заключила спонсорский контракт с ФИФА до 2027 года.
Аль-Кадисия выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии и близка к выходу в высший – для этого ей нужно набрать 2 очка в последних 4 матчах. Руководство намерено навязать конкуренцию клубам, которыми владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). К слову, PIF контролирует Аль-Хиляль, Аль-Нарс, Аль-Ахли и Аль-Иттихад.
Моуринью должен приехать в Аль-Хубар в конце мая.
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