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Ступар: Удаление Кендзеры даже не подлежит дискуссии

21:35 23 Читати українською
Ступар: Удаление Кендзеры даже не подлежит дискуссии
Кендзера и Тайсон / А. Осипов

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что вторая желтая карточка Томашу Кендзере была продемонстрирована совершенно справедливо.

"Момент который произошел уже в компенсированное время даже не подлежит дискуссии (речь идет о красной карточки Кендзером – прим. "Ф24"). В правилах четко говорится: если игрок намеренно играет рукой с целью завладения мячом или для того, чтобы прервать атаку соперника, то он должен быть наказан желтой карточкой. Что и сделал главный арбитр встречи Романов, который в целом провел игру на хорошем уровне.

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Можно вспомнить момент в первом тайме, когда Мораеса немного подталкивал руками Миколенко, после чего бразилец упал в штрафной киевлян, дорисовав падения. У Романова не было оснований для назначения 11-метрового. В этом моменте рефери разобрался хорошо", – подытожил Ступар для Footboom.

Напомним, на 92-й минуте матча против Шахтера польский защитник Динамо сыграл рукой и получил второе предупреждение. "Динамовцы" в итоге проиграли Шахтеру. Феноменальный удар Виктора Коваленко принес победу "горнякам".

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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