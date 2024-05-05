Команда из Эйндховена впервые за шесть лет выиграла Эредивизи, вернув себе чемпионский титул.

ПСВ сегодня переиграл Спарту (4:2) и официально зафиксировал чемпионство. Матч получился тяжелым, ведь команда пропустила два гола в первом тайме. Однако после перерыва голы Боскальи и Тезе принесли победу.

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ПСВ выиграл Эредивизи с грандиозными показателями: 28 побед в 32 матчах и лишь одно фиаско. Чемпионы забили 107 голов, а пропустили лишь 19, оформив 18 сухих матчей. Лидер команды – 33-летний Люк де Йонг, который забил 27 голов и отдал 15 ассистов.

Это чемпионство стало 25-м в истории клуба, однако с 2018-го ПСВ не выигрывал титулов. К успеху Эйндховен привел бывший тренер Ярмоленко в Боруссии Д. Петер Бос не достиг больших результатов в Байере и Лионе, но возвращение на родину получилось удачным.