Карло Анчелотти на матч с "желтой субмариной" провел грандиозную ротацию, изменив почти весь стартовый состав "сливочных". Итальянский наставник сделал 10 замен по сравнению с прошлым матчем. Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а с первых минут появился Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь не играл за Реал с августа, когда получил разрыв крестообразной связки.

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"Сливочные" завладели инициативой сразу после стартового свистка. Все попытки мадридцев создать что-то опасное у ворот Кадиса проваливались. На 11 минуте Эдер Милитао пробил из-за пределов штрафной площади, но Ледесма справился с мячом. Гости хороший момент создали на 32 минуте и это первый раз, когда Тибо Куртуа пришлось вступать в игру. Довольно не плохо действовал Арда Гюлер, который постоянно подключался, был первый на подборах и пытался создавать угрозу. Под конец первого тайма Реал прижал Кадис к своим воротам. Впрочем, достичь цели не удалось.

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В начале второго тайма у "сливочных" была прекрасная возможность открыть счет. Со штрафного пробивал Гюлер. Мяч прошел рядом со стойкой. Через мгновение снова дальний удар в исполнении Реала, который уже парировал Ледесма. На 49 минуте Кадис провел великолепную контратаку. Рамос получив мяч, протащил его в штрафную площадь Реала, пробил, но Куртуа фантастически вышел из ворот и спас "сливочных" от пропущенного гола. Через несколько секунд Браим Диас все же открыл счет в матче шикарным дальним ударом.

(фото: Marca)

Мадридцы продолжали давить на Кадис, ожидая ошибки в обороне соперника. На 66 минуте на поле вышел Беллингем. Через мгновение англичанин удвоил преимущество своей команды. Модрич обманул игроков "желтой субмарины" и легонько покатил мяч на Джуда, который ворвался в штрафную площадку. Беллингем забил свой 18 гол и приблизился к Артему Довбику, у которого 19 забитых. Винисиус тоже появился на поле. Сначала бразилец вырезал крутую передачу на Милитао, но Эдер не сумел переправить мяч в ворота. А уже в компенсированное время организовал атаку, которую удачно замкнул Хоселу. 3:0 уверенная победа "сливочных".

Реал после победы опережает Барселона 14 очков. Если "кулес" не смогут победить Жирону, то мадридцы официально получат титул чемпиона Испании. Кадис остался в зоне вылета с 26 баллами.

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