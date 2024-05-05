Состоялись очередные матчи 35-го тура Серии А. Смотрите результаты в этой новости на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 35 тур

Кальяри – Лечче – 1:1

Гол: Мина, 28 – Крстович, 84

Удаление: Гаэтано, 44

Верона – Фиорентина – начало матча в 16:00

Эмполи – Фрозиноне – начало матча в 16:00

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Программу игрового дня открывал матч борцов за выживание. Лечче мог обеспечить себе место в элите, если бы победил. Однако Кальяри победа была нужна больше, ведь островитяне лишь на два очка опережали зону вылета. Подопечные Клаудио Раньери это прекрасно понимали и первый тайм провели лучше.

Кальяри забил дважды. Первый гол отменили из-за игры рукой, а вот Йерри Мина сделал все четко. Кстати, экс-защитник Барселоны забил во втором матче подряд, в котором появлялся на поле. В позапрошлом туре колумбиец реализовал пенальти против Ювентуса. Однако перед самым перерывом Гаэтано усложнил задачу островитян, получив прямую красную карточку.

Почти всю вторую половину хозяева успешно обороняли свое преимущество. Так продолжалось до завершающей десятиминутки, когда Лечче включил турбо-режим. Крстович сравнял, Следом последовало два попадания в каркас и невероятный двойной сейв Скуффета. Ничья!

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