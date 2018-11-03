Жардим попал в список претендентов на пост тренера Реала, – Marca

Экс-тренер Монако Леонарду Жардим может стать следующим тренером Реала.

Как сообщает испанское издание Marca, португальский специалист последним появился в списке претендентов на пост главного тренера Реала.

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Также источник сообщает, что несмотря на информацию некоторых СМИ, Реал не рассматривает вариант с приглашением наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

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Напомним, Реал уволил Лопетеги после поражения от Барселоны (1:5). Исполняющим обязанности главного тренера стал Сантьянго Солари. Сейчас "сливочные" ищут себе нового наставника. Среди кандадатив СМИ выделяли Антонио Конте, Роберто Мартинеса и Маурисио Почеттино.