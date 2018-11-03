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Шахтер – Динамо: эпизод с удалением Кендзеры

20:57 146 Читати українською
Шахтер – Динамо: эпизод с удалением Кендзеры
Томаш Кендзера (слева) / фото: ФК Шахтер

Защитник Динамо Томаш Кендзера получил красную карточку на последних минутах поединка 14 тура УПЛ против Шахтера.

На 90+3 минуте матча Шахтер – Динамо Томаш Кендзера рукой остановил мяч, прервав проход Тайсона. Арбитр матча Виталий Романов, хоть и не сразу, но показал поляку желтую карточку, которая стала для того второй.

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Хотя киевляне играли в меньшинстве буквально 2 минуты, Шахтер успел воспользоваться численным преимуществом – Коваленко шикарным ударом принес "горнякам" победу.

Как заявили игроки Динамо после поединка, вторую желтую Кендзера получил после подсказки полузащитника Шахтера Тараса Степаненко.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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