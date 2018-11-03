Шахтер – Динамо: эпизод с удалением Кендзеры

Защитник Динамо Томаш Кендзера получил красную карточку на последних минутах поединка 14 тура УПЛ против Шахтера.

На 90+3 минуте матча Шахтер – Динамо Томаш Кендзера рукой остановил мяч, прервав проход Тайсона. Арбитр матча Виталий Романов, хоть и не сразу, но показал поляку желтую карточку, которая стала для того второй.

Шахтер – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Хотя киевляне играли в меньшинстве буквально 2 минуты, Шахтер успел воспользоваться численным преимуществом – Коваленко шикарным ударом принес "горнякам" победу.

Как заявили игроки Динамо после поединка, вторую желтую Кендзера получил после подсказки полузащитника Шахтера Тараса Степаненко.

Шахтер – Динамо: катастрофа последних минут, фиаско легионеров киевлян, давно невиданное Классическое, или Замены решают все