Зозуля признан самым ценным игроком Альбасете сезона 2017/18

Нападающий Альбасете Роман Зозуля получил престижную награду. Украинец признан самым ценным игроком сезона в своей команде.

Украинский форвард Роман Зозуля, который защищает цвета Альбасете, получил Trofeo Garra – награду, которая уже 33 года ежегодно вручается самому ценному игроку сезона, информирует официальный сайт клуба.

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Данный трофей вручает культурная ассоциация Альбасете. Впервые церемония награждения прошла не в Мадриде, а собственно в Альбасете.

"Зозуля отвечает всем трем требованиям – он отождествился с нашим проектом, был самым ценным игроком сезона и демонстрировал смелость в каждом матче", – говорится на официальном сайте Альбасете.

К слову, вчера Зозуля забил гол ударом через себя в ворота Химнастика.